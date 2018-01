Disponible lors des soirs de victoire, Gaëtan Hendrickx ne s’est pas dérobé au moment d’évoquer la lourde défaite de son équipe qui entraîne l’élimination en Coupe de Belgique. "Nous étions venus à Bruges pour faire autre chose que ce que nous avons montré, expliquait le milieu de terrain carolo qui a terminé la rencontre avec des ampoules à la plante du pied. Mais toute l’équipe est passée à côté des 20 premières minutes. Quand c’est mauvais, c’est mauvais, il faut le concéder. Notre jeu comportait trop de déchet et le Club en a parfaitement profité. Les Flandriens ont parfaitement utilisé la largeur de leur terrain. On éprouvait toutes les peines du monde à coulisser assez vite pour couper les angles. Même en courant comme des lapins, on n’arrivait pas à l’heure. On doit reconnaître la supériorité de Bruges mais on doit aussi regarder ce qui n’a pas été chez nous."

Avec une réaction qui devra être rapide puisque le match de reprise en Championnat, c’est déjà vendredi contre Mouscron : "C’est dans une situation comme celle-là qu’on va aussi voir où l’équipe se situe dans son évolution. Il faudra vite tourner la page après cette énorme déception."

Et le milieu de terrain carolo sera certainement le premier à repartir au combat…