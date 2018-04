Zéro point sur six. Deux matches perdus sur deux détails (une frappe lointaine d’Edmilson au Standard, un penalty imaginaire sur Teodorczyk contre Anderlecht). Le début de PO1 de Charleroi pouvait difficilement être plus frustrant.

"On a pourtant fait un bon match", estimait Gaëtan Hendrickx vendredi soir. "On a eu beaucoup de contrôle sur le match malgré le fait qu’on ait mal démarré la rencontre. On est revenu dans ce match, dans le jeu puis au score. Puis il y a ce penalty."

Parlons-en, évidemment. Car c’est LA phase dont tout le monde a parlé après le match. "Je vais être honnête avec vous, du terrain, je ne le vois pas tout de suite. Mais sur les images, qu’on a revues dans le vestiaire, il est clair qu’il n’y a pas penalty. la faute n’est pas sifflée dans le bon sens. Et l’arbitre a accès à la vidéo. Alors, à quoi sert-elle si on ne l’utilise pas ? Et si le VAR a averti l’arbitre qu’il y avait bel et bien penalty, je ne comprends pas comment il peut être arbitre…"

C’est pourtant bien ce qu’il s’est passé : le VAR (Yves Marchand) a averti, dans l’oreillette, l’arbitre principal (Alexandre Boucaut) qu’il y avait bien faute (!) de Zajkov sur Teodorczyk. "Dans ce cas, je ne comprends rien à l’arbitrage", rétorquait le médian carolo, qui voyait bien Charleroi finir par prendre le dessus sur Anderlecht suite à l’excellent premier quart d’heure des Zèbres en deuxième période. "Tout allait bien. Tout était en notre faveur. Puis cela nous a coupé les jambes. Ce 1-2 a fait mal. Cela ne peut pas être plus frustrant."

Surtout lorsqu’on s’intéresse uniquement au fond de jeu de Charleroi, qui semble s’améliorer match après match malgré la série noire de 10 matches sans victoire, la pire depuis 2009-2010. "Je suis sincèrement très fier de la prestation de l’équipe", avouait Hendrickx. "Hormis ce début de match, le jeu proposé était très intéressant."

Et il permet au Sporting d’aborder la suite avec un relatif optimisme. "Le coach nous a félicités pour notre match. On est dans une spirale négative, c’est sûr, mais je pense que si on continue de la sorte, le vent va tourner. Il faut de toute manière avoir un esprit positif."

Dès vendredi prochain, contre Genk. "On sait que tout peut aller très vite en PO1. On va devoir prendre des points sinon un écart peut se creuser. Il nous faut cette victoire pour retrouver l’élan et nous relancer."