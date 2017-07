La victoire de Charleroi sur le Shakhtar Donetsk (2-0) a été la conclusion parfaite d’une semaine de stage (à Mierlo, aux Pays-Bas) qui s’est très bien déroulée. "C’est une victoire de prestige qui montre qu’en football, il ne suffit pas d’avoir le ballon pour gagner. On a joué en bloc, on a très peu concédé et on a marqué en contre-attaque. Ce sont les valeurs de Charleroi", précisait Jordan Remacle après le match.

Ces valeurs ont accompagné le groupe toute la semaine. "Mis à part la petite blessure de Cristophe Diandy, tout a été très positif", ajoutait le médian carolo, qui a définitivement mis de côté ses problèmes de genou (inflammation du ligament interne), survenus en fin de saison passée.

Jordan, on voit que vous avez retrouvé la forme…

"C’est vrai que je me sens très bien. J’avais une petite appréhension en début de stage avec mon genou. J’avais encore quelques douleurs mais au fil des jours et avec le tape, je n’ai plus rien ressenti du tout. Je n’y pense plus donc c’est bien la preuve que c’est du passé. Je suis désormais à 100 %."

Contre Bochum, on vous a vu jouer médian central, une position inhabituelle pour vous.

(...)