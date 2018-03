Comme vous nous l'annoncions ce mardi, le Sporting s'est engagé pour les trois prochaines saisons avec l'équipementier italien.

Charleroi change d'équipementier. Exit Hungaria, les Zèbres seront désormais habillés par la marque italienne Kappa. C'est ce qu'a annoncé le club dans un communiqué ce mercredi.

"Kappa et le Royal Charleroi Sporting Club sont heureux d’annoncer ce partenariat de la marque Italienne auprès du club jusqu’en 2021 en tant qu’équipementier officiel et partenaire majeur", indique le communiqué. "Kappa habillera de manière exclusive l’ensemble du club sur toutes ses gammes « Sport» & « Lifestyle» sur et en dehors des terrains."

"Nous sommes extrêmement heureux de pouvoir travailler avec une vraie marque. Kappa représente beaucoup dans l’univers des équipementiers sportifs. L’accueil qui nous a été réservé par les équipes qui représentent Kappa nous a réellement séduit. Nous avons l’intime conviction d’inscrire le Sporting de Charleroi dans un beau projet sur le long terme", a réagi Mehdi Bayat, l'administrateur-délégué du Sporting.

"Kappa est heureux d’accompagner un des clubs les plus ambitieux de la Jupiler Pro League avec qui la connexion et la philosophie de travail ont été immédiate. Embrasser l’aventure du Sporting c’est accompagner un club qui progresse année après année et pour lequel nous allons mettre à profit notre expertise de marque dans le but d’aider le club dans le développement de son image et de son activité merchandising ! Kappa veut devenir un acteur incontournable du football en Belgique, la signature de ce partenariat avec le Sporting marque de manière forte l’expression de nos ambitions", explique pour sa part Rémi Garnier, directeur du sport chez Sport Finance.

