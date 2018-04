Depuis le début de la saison, on s’est souvent posé la question : quelle est la vraie place de Charleroi ? Jusqu’au mois de janvier, on aurait répondu (au minimum) à la troisième, sans hésiter une seconde. Mais plus les mois ont passé, plus le ciel zébré s’est assombri. Et aujourd’hui, il ne faut pas se le cacher : à la sixième place, Charleroi est à sa place.