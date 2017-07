Pour certains, le Sporting est une religion. Sur le parvis du temple carolo, des centaines et des centaines de fervents ne pouvaient pas manquer la grand-messe estivale, à savoir, le Fan Day. Au cœur des stands, chaque groupe de supporters prêchait pour sa paroisse afin d’attirer de nouveaux membres.

"On a lancé un groupe pour les femmes", explique l’une des responsables des Wallons Girls. "Le football n’est pas réservé qu’à la gent masculine. On est de plus en plus nombreuses. On vient également d’ouvrir une section pour les enfants. Il n’y a pas que les hommes qui aiment le sport."

Voilà qui risque d’ébranler certaines croyances. Mais où se cachait donc le pape des Zèbres ? Tous les fidèles semblaient indiquer un seul et même endroit, l’antre aux miracles, le Mambourg. En équilibre sur le garde-corps de la tribune principale, Pierre-Yves Hendrickx a happé l’attention d’un auditoire pendu à ses lèvres. Chaque parole semble être d’évangile. L’homme est proche des gens. Il répond aux questions et sollicitations de son public. Il y a bien longtemps qu’il a compris que l’histoire se construit également avec le peuple.

"Vous allez acheter Neymar ?", "Il faut garder Mata", "On vise le Top 3 ?", "Mon fils veut s’inscrire, on fait comment ?", "Si je fais tout ici ?", lance l’administrateur-délégué. "C’est normal lors d’un jour comme celui-ci. Et puis, vous savez, je suis passé par tous les postes depuis mon arrivée au club. C’est un plaisir de partager cela avec nos supporters. Au fil des saisons, on peut constater que l’engouement grandit. Il y a plus de monde cette année. On va tout faire pour ravir ce public qui est de plus en plus nombreux à venir nous soutenir."

Mais que serait un fidèle sans signe ostentatoire ? Comme pour aller à confesse, ils étaient nombreux à faire la file devant la boutique du club. L’objet de toutes les convoitises ? La nouvelle tunique de leurs idoles.

"La bleue est magnifique", lance un fan. "On vient de l’acheter pour toute la famille. C’est un passage obligatoire, avant de pouvoir attaquer la nouvelle saison. Mon fils est très heureux. Il compte le porter tous les jours. J’aime beaucoup les rayures sur le côté du maillot."

Comme à la messe, les supporters ont pris le temps de se recueillir devant l’autel dédié aux joueurs. Les premières clameurs furent pour Nicolas Penneteau, le gardien du temple. À l’applaudimètre, les adulateurs ont plébiscité Clément Tainmont, Javier Martos et Clinton Mata. Avec un tel engouement populaire, les Zèbres devront faire des miracles cette saison !