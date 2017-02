Il s’en souvient comme si c’était hier. Il y a neuf mois, Guillaume François fêtait sa… première titularisation de la saison, sur la pelouse de Genk, lors du barrage européen PO1-PO2. "Clinton Mata était suspendu et on avait remporté le match aller 2-0. Je savais alors que le coach allait avoir besoin de moi, un peu par défaut au poste d’arrière droit."

Mais l’expérience a viré au cauchemar. Rapidement réduits à dix, suite à l’exclusion (sévère) de Nicolas Penneteau puis menés au score, les Zèbres sombraient à la Cristal Arena (défaite 5-1). "Moi le premier", avoue Guillaume François, qui n’est jamais parvenu à entrer dans son match. "Je revenais de blessure, j’étais titulaire pour la première fois et je n’avais pas de rythme. Avec le recul, c’était un gros cadeau empoisonné. Je me suis retrouvé en duel avec Bailey puis j’ai pris l’eau, comme toute l’équipe."

Et Charleroi est passé à côté d’une qualification européenne qui semblait lui tendre les bras, après une superbe fin de championnat, via les PO2. "Terminer la saison de cette manière est évidemment très frustrant. Il n’y avait pas un bruit dans le vestiaire après le match. On était tous sonnés."

(...)

