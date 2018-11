Pas de but lors du match (très) amical entre Charleroi et Eupen, jeudi. Mais tout de même quelques enseignements à tirer. "Chaque équipe a eu sa mi-temps, personne ne s’est blessé et plusieurs jeunes ont pu goûter au plaisir de côtoyer un groupe pro" , résumait Mario Notaro, le T2 de Felice Mazzù. Si l’équipe alignée par le Sporting manquait de complémentarité avant la pause, elle a retrouvé un peu de liant à la suite de la montée de David Henen, qui a apporté de la profondeur.

Titularisé aux côtés de Martos puis Dessoleil, Gabriele Angella a montré de belles choses.

"Il a été rigoureux et surtout, il a pu tenir 90 minutes sans problème", se réjouissait Notaro. "Je me sens bien senti à ses côtés", avouait Dessoleil. "On sent qu’il a beaucoup d’expérience. J’avais déjà joué avec lui à Reims mais on doit encore trouver des automatismes. Et aussi, se comprendre. Il fait des efforts pour parler français et moi, je comprends un peu l’italien. On parle aussi en anglais. Il nous faudra un peu de temps mais je suis certain qu’il va nous apporter beaucoup."

La rencontre a par ailleurs servi de test pour le Var. Un test réussi.