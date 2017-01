Lors de cette semaine de stage à Valence, ils forment un quatuor inséparable. En chef de meute, Mazzù ne quitte jamais ses adjoints. Il a d’ailleurs fallu ruser pour trouver un moment afin de réunir Mario Notaro, Philippe Simonin et Michel Iannacone sans que Mazzù soit présent.

Sur la terrasse ensoleillée faisant face au golf d’El Parador (et avec une petite tasse de café bien serré), l’endroit était parfait pour que le staff se confie à propos de Felice Mazzù, l’homme fort de Charleroi. "C’est simple, on forme une véritable famille", débute Simonin. "Felice est le papa, Mario le grand-père et moi le frère. Michel, il ne te reste que le rôle de la maman."

Premier éclat de rire général. Preuve du formidable esprit qui règne dans le staff carolo.

Les quatre hommes sont ensemble du soir au matin et avouent passer plus de temps ensemble qu’avec leur femme. Et cette anecdote en dit long sur la complicité qui les unit. "C’est bien simple : on ne s’appelle jamais… tellement on se voit souvent", poursuit Notaro. "J’ai connu des entraîneurs à qui je devais toujours téléphoner. Avec Felice, on se voit sans cesse et, surtout, on se dit tout. On ne doit donc plus s’appeler et, paradoxalement, cela facilite notre communication."

Felice est un grand communicateur. L’homme parle, explique, sourit, charme. Il n’a pas son pareil pour rallier tout le monde derrière lui et pour faire ramer un staff et 30 joueurs dans la même direction. "C’est notre chef d’orchestre, continue Notaro. Pour que la symphonie soit parfaite, il a besoin d’une harmonie générale. Et même lorsque les solistes connaissent la musique, il apporte encore sa patte pour apporter une touche supplémentaire, pour faire la différence."

Le Charleroi de Mazzù a basé ses succès sur des valeurs collectives très fortes. Une unité sans faille qui se dégage également du staff. Et au final, si Mazzù insiste souvent sur le fait qu’il n’y a pas de star dans son groupe et que c’est ensemble que ses gars doivent aller forger des résultats, si c’était lui la star de Charleroi ? "C’est effectivement le cas… même s’il ne se comporte pas comme tel, confirme Iannacone. Je me souviens que Mehdi avait dit un jour que sa meilleure recrue, c’était Felice. Une fois de plus, le Sporting ne s’était pas trompé dans son recrutement."

Le défi était loin d’être gagné lorsque Mazzù était nommé T1 des Zèbres en 2013 alors qu’il n’avait aucune expérience du plus haut niveau. "Pour un président, il est plus facile de choisir un coach qui a été Ballon d’Or ", enchaîne Simonin. Mehdi et Fabien ont pris un risque avec Felice. Et il fait tout pour leur rendre cette confiance."

"Pourtant, Dieu sait s’il est difficile d’être prophète en son pays, appuie Iannacone. Quand Felice est arrivé à Charleroi, j’ai dit qu’il sentait la poussière de charbon. Pas parce qu’il ne s’était pas lavé mais parce qu’il sait d’où il vient et qu’il connaît la valeur du travail."

Des valeurs qui font le bonheur du staff. Des valeurs qui font honneur au club. Des valeurs qui feront encore prendre de la hauteur à cet entraîneur.

Une confiance totale, mais pas aveugle

Voici ce que Felice Mazzù demande exactement aux membres de son staff.

Dans son mode de management, Felice Mazzù accorde beaucoup de liberté à ses adjoints. Mais pour que le travail soit de qualité, les missions de chacun sont bien définies.

Philippe Simonin : "Felice a un mode de management très participatif.

(...)

