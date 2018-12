Le journaliste de l'Avenir avait écrit un livre sur la vie du coach carolo.

Jean Derycke, décédé dans la nuit de dimanche à lundi, avait noué une relation spéciale avec Felice Mazzù au fil du temps. Il venait de sortir un livre "Papa, je te promets" dans lequel il retraçait le parcours du coach carolo. Ce dernier lui a écrit une lettre afin de lui rendre hommage.

"Jean,

J'ai toujours eu envie d'écrire un livre, je ne sais pas pourquoi… Et toi en homme simple, humble, intelligent, tu es venu me trouver un jour pour me dire: "Felice, j'ai une idée. Tu ne penses pas que se serait top d écrire un bouquin sur ta vie maintenant que tu es médiatisé?"

Je te réponds: "Oui, pourquoi pas?", alors que dans mon for intérieur, j'attendais ce moment avec impatience. Tu es celui qui a découvert ma vie intime en premier. Tu es celui qui a écrit mes émotions en premier. Tu es celui qui as fait parcourir ma vie sur 140 pages.

Nous n'avons même pas eu le temps de savourer notre aventure. Nous n'avons même pas eu le temps de manger ensemble. Nous n'avons même pas eu le temps de faire connaître nos épouses et nos enfants, alors que nous en parlions souvent. Quel gâchis. Courir après le temps et le temps qui te rattrape. Alors aujourd'hui, tu vas avoir le temps de te reposer. Si tu pouvais penser, là où tu es, à la suite de notre aventure, ça serait génial. J'ai un gros goût de trop peu.

Tu me manques déjà. Ta barbe, ta cigarette roulée… Comment vais-je faire après un match sans ton tabac qui me faisait un bien fou? J'y penserai à chaque fois. Notre lien et notre aventure n étaient pas qu'une histoire de livre, mais bien une réelle relation au-delà du journalisme, au-delà des conformités de la presse et des obligations du métier. Juste une superbe aventure humaine déjà épuisée.

L'une de tes grandes richesses, celle qui a fait de toi un artiste, a été la bande dessinée. Tu as offert à Julie, mon épouse, ton denier chef-d'œuvre: Bertin Timbert, Panique sur la PQR. Elle l'a évidemment dévoré. Non pas le livre mais bien l'histoire de Bertin Timbert, le protagoniste. Comme moi, un jour, il l avait promis à son père… d'être reporter. Finalement tu incarnes la réussite de ceux qui promettent à leur père, entraîneurs ou reporters.

Merci Jean pour tout cela. Ton épouse et tes enfants sont très fières de toi. Elles savent tes immenses qualités et l’humilité qui est en toi. Ça, jamais elles ne l’oublieront. Personne ne t’oubliera…

Là où tu es aujourd'hui, on va avoir besoin de toi, de ta plume, de ta gentillesse, de ton tabac et de ton sourire. Fais en profiter à ton nouveau monde.

À jamais avec toi et ta famille. Je t’embrasse. Je t’aime.

Felice"