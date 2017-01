En plus de la suspension de Marcq, Mazzù déplore la blessure de Diandy pour défier Ostende.

Charleroi est dans le creux de la vague après ce bilan intermédiaire de 4 sur 15. Pour réintégrer le Top 6, les Zèbres auraient le bon goût de s'imposer à Ostende, ce mardi soir.

Mais Felice Mazzù sera contraint d'aligner une équipe totalement. En plus de la suspension de Damien Marcq, le coach carolo doit déplorer l'absence de Cristophe Diandy, touché aux adducteurs. Le Sporting est donc privé de ses deux médians défensifs titulaires.

Et ce n'est pas tout! Francis N'Ganga ne sera pas non plus du déplacement à la Côte. Le défenseur est également victime des terrains très difficiles à cette période de l'année et souffre des adducteurs.

Mazzù devra donc se creuser les méninges pour aligner une équipe capable d'écarter Ostende. "Mais il ne sert à rien de pleurer. Ce qui compte, ce ne sont pas les absents... mais bien les joueurs qui seront sur le terrain."

Les absences de Diandy et Marcq traduisent peut-être que, à quelques jours de la fin du mercato, le Sporting a besoin d'un médian défensif supplémentaire.





La sélection: Baume, Mandanda, Penneteau, Baby, Bakar, Bedia, Benavente, Dessoleil, Fall, Harbaoui, Hendrickx, Van Hecke, Marinos, Martos, Mata, Boulenger, Pollet, Remacle, Tainmont, Willems.

Blessés: Diandy, Saglik, Zajkov, N'Ganga.

Suspendu: Marcq

Non sélectionnés: Libertiaux, Poulain, Stevance.