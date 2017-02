Trophée du Zèbre du mois en main ("c’est quelque chose de très important pour moi", précise-t-il), Cristian Benavente avait un large sourire samedi soir.

En offrant la victoire à Charleroi en fin de match, il a sans doute inscrit l’un des buts les plus importants de sa carrière. Alors qu’une heure et demie plus tôt, il n’avait pas débuté la rencontre, malgré ses excellentes prestations des dernières semaines.

"Il est dans une spirale positive mais je lui ai expliqué qu’il ne commencerait pas car je voulais un peu faire tourner l’effectif. Et je me disais que face à un bloc comme celui de Westerlo, il pourrait faire la différence quand il rentre, vu sa forme actuelle."

Felice Mazzù a vu juste. Et le Péruvien a compris ce choix. "Je n’étais pas vraiment surpris de ne pas débuter" , avouait-il. "Je savais que mes trois derniers matches avaient été bons et j’étais heureux de ces performances. Mais on a un noyau de qualité, où tout le monde peut jouer."

Cette lucidité montre le chemin qu’a parcouru le Péruvien depuis son arrivée. Lui qui était un esthète individualiste il y a quelques mois est devenu un vrai joueur collectif, qui n’hésite d’ailleurs pas à faire le boulot défensif. "C’est un nouveau Benavente", disait même Felice Mazzù vendredi.

"Je me sens bien dans cette position, derrière les attaquants. Le travail paie et je me sens de plus en plus important dans l’équipe. Je n’ai qu’une idée en tête : rejoindre les PO1 ."

Où il pourrait continuer à grandir.