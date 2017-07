Après un stage intensif et deux matches amicaux remportés (contre Bochum et le Shakthar Donetsk), Charleroi fait un début de préparation encourageant. Avec Felice Mazzù et Javier Martos, La DH tire les premiers enseignements de la semaine qui vient de s’écouler.

La tactique s'affine : "pour le moment, le 4-4-2 fonctionne bien"

Lors des deux premières rencontres de préparation, Felice Mazzù a disposé ses troupes en 4-4-2. Seule la deuxième période face à Bochum s’est déroulée dans un schéma un peu différent : le 4-2-3-1. "Pour le moment, le 4-4-2 fonctionne bien", avouait le coach carolo, qui n’a jamais caché son affection pour ce système de jeu. "Mais c’est surtout celui qui me permet de donner le même temps de jeu à tout le monde, au vu des profils de mes joueurs." S’il est encore trop tôt pour dégager une équipe type (même si des garçons comme Penneteau, Martos ou Dessoleil semblent déjà être des titulaires indiscutables), il est probable que le Sporting débute la saison en 4-4-2. Mais ce n’est pas pour autant que l’équipe ne sera pas flexible tactiquement.

"On va rester une équipe polyvalente capable de jouer dans différents systèmes en fonction des matches ou de l’adversaire", assurait le capitaine Javier Martos."J’espère que l’on pourra varier les dispositifs comme nous avons su le faire la saison dernière", embrayait Mazzù. "L’avantage, c’est que le groupe n’a pas énormément changé et qu’il connaît donc les bases."

Les attaquants marquent : "idéal pour la confiance"

L’an dernier, durant la préparation, le Sporting avait dû attendre son quatrième match amical pour inscrire son premier but (des pieds de… Benjamin Boulenger, à Strasbourg, d’une splendide frappe du pied gauche). Cette année, après deux rencontres, les Zèbres ont déjà marqué quatre buts, grâce à Tainmont, Bedia, Pollet et Benavente.

(...)

Découvrez la suite de cet article dans notre Edition Abonnés. Si vous n'êtes pas encore inscrit, découvrez nos offres et nos tarifs ci-dessous.