Arrivé début de semaine à Charleroi, après avoir rompu son contrat avec le club turc d’Alanyaspor, le gardien français Rémy Riou a réussi avec brio son premier examen. Celui de sa présentation face aux médias. Tranquille et décontracté, le Lyonnais a répondu clairement et parfois avec humour aux questions des journalistes.

Rémy Riou, comment s’est passée cette première semaine à Charleroi ?

"Très bien. Je suis tombé sur un bon groupe, tout le monde est bien sympa et j’ai été bien accueilli. J’ai un peu d’expérience donc j’essaie de m’adapter au plus vite. Avec les nouveaux collègues, c’est assez facile. J’ai déjà discuté avec Nicolas Penneteau. Il m’a expliqué le fonctionnement du club et m’a dit que si j’avais besoin de quelque chose il serait là. On est ici au même poste mais avec le même but : apporter des points au club."

(...)