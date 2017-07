Depuis que le Sporting est arrivé à Mierlo, il enchaîne les arrêts de grande classe. Que ce soit à l’entraînement ou lors du match amical disputé ce mercredi par Charleroi face à Bochum (voir ci-dessous) où il a sorti plusieurs très belles parades, Parfait Mandanda réalise un début de préparation très prometteur. "Les vacances ont fait du bien", sourit-il. Mais son état d’esprit n’a pas réellement changé…

Parfait, en fin de saison dernière, vous aviez déclaré ne plus vouloir vivre une deuxième saison comme celle de 2016-17. Est-ce toujours le cas aujourd’hui ?

"Je veux jouer. Tout le monde le sait. C’est dur de ne pas jouer. La saison passée a été catastrophique. C’était la pire en termes de temps de jeu. Je ne veux pas revivre une telle situation et je me donne à fond durant la préparation pour que cela n’arrive pas. Et on verra bien lors du premier match…"

Si vous n’êtes pas dans les buts face à Courtrai, vous envisagerez de trouver une solution pour votre avenir ?

"Il faut voir cela avec Mehdi. Moi, tout ce que je sais, c’est que j’ai envie de jouer. Le poste de gardien de but est assez compliqué. Quand on se donne à fond tous les jours et qu’on ne joue pas, c’est dur d’être positif mais je pense l’avoir été toute l’année en tirant Nico ( Penneteau ) vers le haut grâce à mes entraînements. Il a d’ailleurs réalisé une très grande saison."

Avez-vous l’impression qu’il est compliqué de bousculer la hiérarchie une fois le choix d’un numéro 1 établi?

"Ce sont les choix du coach. Parfois, c’est blessant, ça fait mal. Mais je respecte. Auparavant, Nico et moi étions tous les deux numéros 1, c’était mieux pour moi. Quand le groupe était moins bien, je savais que je pouvais revenir. Il y avait une concurrence perpétuelle. La saison dernière, ce n’était plus le cas. Alors, oui, je jouais la Coupe. Mais ce n’est pas suffisant. C’est un objectif important pour le club mais une fois que nous sommes éliminés, il y a quoi ?"

Avez-vous eu des contacts avec d’autres clubs qui voulaient faire de vous leur numéro 1 ?

"S’il y a des contacts, le club me tiendra au courant. Mais c’est clair que je ne partirai pas pour être remplaçant. Quitte à être numéro 2, autant l’être à Charleroi. Je connais bien la maison, j’aime l’ambiance qui y règne. Cela m’aide aussi. C’est ma septième saison ici, c’est la preuve que le club est satisfait de moi. Je fais partie des anciens avec Javier Martos. Je pense avoir un rôle important au sein du vestiaire. Mon seul problème, c’est mon temps de jeu. C’est dur de venir à l’entraînement et de se dire : ce week-end, je ne jouerai pas. Mais je ne suis pas le seul dans le cas. J’ai un gros mental. Et je veux que cela change."