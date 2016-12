Dans le Top 6 sans interruption depuis la première journée de championnat, Charleroi entend bien le rester après la réception d’Anderlecht, histoire de passer les fêtes bien au chaud et de pouvoir se projeter sereinement vers un calendrier démentiel pour débuter 2017.

Si les Carolos décrochent un point (au moins) contre les Mauves, ils seront assurés de rester dans le bon peloton pour partir en vacances. Le moment est donc venu de tirer le bilan de cette entame de compétition avec Nicolas Penneteau, le doyen du vestiaire.

Nico, face à Malines, Charleroi est passé à un cheveu de prendre la première place du classement après 2/3 du championnat. Mais cela semble vous avoir paralysé.

"Cette perspective, c’était davantage du positif qu’une pression. Voilà pourquoi on est déçu de cette défaite, d’autant plus qu’on aurait pu mieux faire les choses. Mais on s’est trompé dans l’engagement et dans les duels. Voir un Charleroi leader après 20 matches, cela aurait pu mettre en valeur le travail de l’équipe et bonifier tout le groupe ! Mais on sait que c’est dur pour tout le monde de gagner à Malines. Il n’y a pas de honte en soi à perdre 1-0 dans ce beau stade en ne concédant que peu d’occasions. Dans le jeu, on se doit de faire mieux même si on est en fin de saison."

Désormais, Charleroi pourrait quitter le top 6.

"On est 7 ou 8 équipes à s’accrocher pour le top 6. Du moment qu’on est dans la bagarre, il ne faut pas s’affoler même s’il faut être déterminé à vouloir y rester. Si tout devait se jouer sur une journée ou sur un point, il faudrait l’aborder avec sérénité… en voulant franchir un cap !"

Le Sporting semble avoir été enterré depuis quelques semaines. Est-ce que cela peut vous rendre plus fort ?

"Il ne faut pas embellir les choses, ni les dramatiser. On essaie de faire le meilleur championnat possible et de s’accrocher à tous les matches. Beaucoup d’équipes souffrent, à l’image de cette équipe de Genk qui possède des moyens colossaux et des joueurs repérés par les plus grands clubs européens et qui a obtenu 9 points de moins que nous. On est toujours dans la bagarre et c’est déjà quelque chose de positif."

Symboliquement et mentalement, est-ce important d’être dans le Top 6 à la trêve ?

"Sincèrement, ce qui nous préoccupe, c’est d’y être à la fin ! Mais y figurer pour partir en vacances pourrait peut-être être plus bénéfique. C’est humain."

Que pensez-vous du calendrier démentiel de la reprise ?

"Il ne faudra pas perdre tous ces matches, c’est sûr ! Sinon, on va se compliquer la tâche. Affronter les gros à l’affilée ou pas, il faut de toute façon défier tout le monde. On a tous envie de jouer des gros matches. Le fait qu’ils s’enchaînent sera intéressant pour nous de savoir si on peut y arriver. Et si c’est le cas, cela pourrait servir de bonne répétition avant les playoffs ! Quoi qu’il arrive, il faudra élever notre niveau de jeu. Contre les gros, il faudra être à 100 % individuellement et collectivement. C’est bateau ce que je vais dire mais il faut aborder les prochaines rencontres match par match. Ça ne sert à rien de se projeter sur une si longue période."

Vous vous étiez fixé la barre des 30 points à la trêve. Barre qui est largement franchie. Pourtant, on vous sent déçu. Pourquoi ?

(...)

