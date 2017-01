Le stage des Zèbres en Espagne est déjà terminé. La délégation a quitté Valence en fin de matinée pour avant de poser le pied sur le sol belge en fin d’après-midi. Dans ses valises, Felice Mazzù est rentré avec quelques certitudes en leçons de plus…

Encore en 4-4-2

Felice Mazzù avait aligné à deux reprises fin 2016 son équipe en 4-4-2, abandonnant au passage le système en 4-2-3-1 qui ne lui donnait plus entière satisfaction, notamment parce qu’aucun de ses n°10 ne parvenait à s’imposer. En lançant deux attaquants, Mazzù voulait offrir plus d’occasions de but à ses gars, mais également leur faire passer le message d’encore plus aller vers l’avant. Malheureusement, Pollet et Bedia ne parvenaient pas à secouer les filets. Mais cet échec avait tout de même le don de mettre en lumière que l’arrivée d’un finisseur était nécessaire.

Avec Harbaoui dans son effectif, Felice Mazzù devrait à nouveau pouvoir aligner un 4-4-2. C’est en tout cas comme cela que le Sporting s’est aligné lors de son match amical de fin de stage. Avec Harbaoui et Pollet en pointe, Charleroi pourra logiquement peser sur les défenses adverses. "David est un grand travailleur. Mais peut-être qu’il manquait quelqu’un à côté de lui", a confié le Tunisien en stage. "Je suis un finisseur, un vrai pivot. Je vais travailler pour que l’équipe puisse s’appuyer sur moi."

Le recul de Bedia

L’arrivée de Hamdi Harbaoui entraîne inévitablement le recul d’un rang de Chris Bedia dans la hiérarchie des attaquants. Ce qui n’a logiquement pas plu à l’Ivoirien de 20 ans qui n’a pas toujours semblé des plus heureux en stage. Un état d’esprit qui s’est amélioré au fil des jours.

Bedia est un diamant brut, qui doit encore être poli. Il doit profiter de la présence d’Harbaoui pour gagner en expérience et en maturité aux côtés d’un tel joueur. Alors, il pourra revendiquer une place plus en vue la saison prochaine. Mais lors de ce second tour, il semble évident que Bedia devra se contenter d’un rôle de joker… du moins si la mayonnaise entre Harbaoui et Pollet prend bien.

Pas encore l’heure des jeunes

L’une des ambitions de Mehdi Bayat dans son plan 3-6-9 était d’incorporer un jeune par an dans le noyau pro. En début de championnat, Ethan Poulain a intégré l’effectif pro. Mais le jeune défenseur n’a pas encore reçu de temps de jeu. Il devrait même être prêté en D2 durant ce mercato.

(...)

