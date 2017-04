Lors de la phase classique, à peine 60 supporters de Charleroi avaient pris la direction de la Versluys Arena. Ce qui constitue le record négatif d’assistance en déplacement de la saison du côté du Sporting. Il faut dire que les supporters avaient boycotté ce déplacement afin de protester contre le calendrier (le match était programmé un… mardi soir à 20 h 30), le prix des places et la systématisation de l’obligation de se déplacer en car.

Lors de la réunion des clubs pour préparer les playoffs 1, Charleroi s’était initialement vu imposer le combi-car pour ses cinq déplacements. Mais la direction zébrée a su faire changer d’avis les autorités ostendaises et le déplacement de ce dimanche est donc libre.

Des supporters de Charleroi rejoindront Ostende en voiture privée. D’autres prendront le car et partiront de Charleroi dès la matinée afin de passer une journée de détente à la plage. Et le plus gros contingent prendra la direction d’Ostende… en train !

Un déplacement qui s’annonce donc particulièrement festif. "Se déplacer en train ajoute à l’ambiance," se réjouit déjà un supporter qui a choisi ce moyen de locomotion. "Un ami qui est supporter d’Anderlecht viendra avec moi afin de goûter à cette ambiance spéciale. Mon papa était déjà supporter de Charleroi. À l’époque, pratiquement tous les déplacements se faisaient en train. Je vais découvrir l’ambiance qu’il a connue dans le temps car c’est la première fois que je prendrai le train pour aller encourager les Zèbres !"

Preuve que les Carolos entendent faire de ce périple à Ostende une véritable fête, un cortège vers le stade est également programmé. Tous les supporters zébrés sont invités à rejoindre la Wapen Plein pour un départ à 16 heures.

Le bloc visiteurs de la Versluys Arena peut contenir 800 personnes. Et Pierre-Yves Hendrickx espère qu’il sera plein comme un œuf. "On s’est battu contre l’application du combi-car que l’on trouvait trop contraignante. En effet, de nombreux supporters vont également en profiter pour passer un week-end à la mer vu le congé du 1er mai. On espère que notre combat aura servi à quelque chose et que nos supporters seront très nombreux. L’équipe aura bien besoin de leurs encouragements après la débauche d’efforts de jeudi pour venir à bout d’Anderlecht."

En cas de victoire des Zèbres, la fête ne s’éternisera pas longtemps au stade. En effet, le dernier tram pour la gare part à 20 h 15, soit ½ heure après le coup de sifflet final. Mais les chants risquent alors de résonner longtemps dans le train. En effet, avec la fermeture de la jonction Nord-Midi, c’est un trajet plus long encore que d’habitude qui attend les supporters-navetteurs.