Après un bilan intermédiaire de 4 points sur 15, Charleroi aurait bien besoin de tout le soutien possible pour tenter de relancer la machine face à Ostende.

Mais les supporters des Zèbres ont décidé de prendre une décision forte pour ce déplacement pourtant crucial. Aucun fan du Sporting ne prendra la direction de la Côte ce mardi soir. Une décision, prise par l’ensemble des clubs de supporters et soutenue par le Sporting, qui vise à dénoncer la multiplication des rencontres en semaine et la systématisation du combi-car.

Un boycott que les supporters de Charleroi ne prennent pas de gaieté de cœur. "Mais cette mesure est malheureusement nécessaire afin d’attirer l’attention sur les conditions de déplacement qui sont de plus en plus difficiles," dit l’Amicale.

Pour éviter de priver les Zèbres de ce précieux soutien, le Sporting a tenté de jouer au médiateur auprès du Commissaire de Police d’Ostende, l’homme qui a décrété l’obligation du déplacement en car. Mais rien n’y a fait.

Les Carolos soutiendront donc leurs couleurs à distance. Un écran géant sera installé sur l’esplanade du Mambourg pour suivre la rencontre. Et il est prévu que les joueurs aient un contact depuis le vestiaire avec leurs fans. "Même si nous privons nos joueurs d’un soutien tout aussi vital dans la course aux playoffs, nous voulons qu’ils se donnent encore plus que si nous étions sur place afin qu’ils nous rapportent la victoire."

Felice Mazzù comprend la décision de l’Amicale… même s’il aurait préféré bénéficier de l’aide des supporters à Ostende. "Car c’est toujours mieux de jouer devant ces formidables fans qui nous poussent toujours à nous surpasser. Comme cela a encore été le cas vendredi à Gand."

Entre le bloc sold-out de la Ghelamco Arena avec 920 supporters et celui d’Ostende qui sera totalement vide, il y aura forcément une fameuse différence.

Par cette action, les supporters de Charleroi espèrent attirer l’attention de l’Union Belge et de la Commission du calendrier. Le Sporting les soutiendra afin que la Maison de Verre organise, par exemple, une journée des supporters au cours de laquelle les dirigeants fédéraux pourraient rencontrer les supporters de tous les clubs belges pour comprendre leurs souhaits et leurs attentes.