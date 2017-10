Comme la saison dernière, lors de la saison régulière quand le match Ostende - Charleroi était aussi programmé un mardi (le 24 janvier 2017) à 20 h 30, l’Amicale des supporters du Sporting, qui regroupe l’ensemble des clubs de supporters officiels du RCSC, a décidé de boycotter le déplacement à la Côte.

"Et cela pour deux raisons, explique Mieke Verschraegen, porte-parole adjointe de l’Amicale. On trouve anormal qu’un match en déplacement, à plus de 150 kilomètres, soit programmé en milieu de semaine. Mais surtout que les fans doivent se rendre à la mer en combi-car. Lors des derniers playoffs 1, cette mesure n’avait pas été appliquée et tout s’était bien déroulé. Mais ici, malgré la demande du président ostendais, Marc Coucke, de permettre aux supporters de Charleroi de venir en voiture, le bourgmestre n’a pas changé d’avis. Je pense que les autorités imposent le combi-car par facilité d’organisation. C’est dommage, car c’est un peu bannir les supporters des stades. Pour un match à 20 h 30 à Ostende, on aurait dû partir de Charleroi vers 17 h et on serait rentré vers 2 h du matin si tout va bien. Nous sommes une fois revenus du Club Bruges à 4 h du matin à cause des embouteillages. Ce n’est pas possible en milieu de semaine. Sans oublier les fans qui travaillent à Bruxelles et qui devaient revenir sur Charleroi pour ensuite repartir à Ostende."

On espère pour l’ambiance que le match de Coupe entre Mouscron et Charleroi programmé le… mardi 28 novembre échappe à cette mesure.