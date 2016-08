Les Zèbres en tête de la Pro League: Charleroi a attendu 48 ans

Charleroi

La dernière fois que Charleroi était seul en tête du championnat, c’était le dimanche 24 novembre… 1968, à l’issue de la 11 e journée. Les Zèbres ont donc attendu 48 ans pour goûter à nouveau la saveur d’être seuls leaders. Cette première place, vendredi, a été confirmée suite aux points perdus par Anderlecht et Zulte Waregem ce dimanche.

À Charleroi, ce brevet d’invincibilité depuis le début de la saison fait évidemment un bien fou. “Pour moi comme pour l’équipe, tout ce qui arrive n’est que positif” , sourit David Pollet. “On espère poursuivre cette série le plus longtemps possible.”

À commencer par le 11 septembre lors du choc des Sporting à Anderlecht ? “Cela sera un super match ! Je monterai sur le terrain avec beaucoup de détermination, comme c’est le cas depuis le début de la saison…”

David Pollet incarne en effet très bien l’énorme confiance des Zèbres. En cinq matches, il a déjà fait aussi bien que tout au long de la saison dernière en inscrivant trois buts !

Sur Facebook, un post a refait surface. Un supporter, sur le ton du défi ironique, disait que si Pollet parvenait à marquer trois buts sur la saison, il s’abonnerait au Sporting. Il peut filer à la billetterie ce matin.

Une anecdote qui traduit à merveille son retour en grâce. Depuis deux ans, pratiquement plus rien ne rentrait quand il tentait sa chance. Vendredi, il ne lui a fallu que deux minutes pour inscrire le doublé. “Ces deux buts me font du bien ! Il n’est pas facile de remplacer un buteur comme Jérémy Perbet. Mais je pense avoir pas mal répondu jusqu’à présent… Aujourd’hui, je veux juste prendre du plaisir et marquer des buts…”

L’an dernier, Pollet n’oublie pas que la direction lui avait mis un Perbet dans les pattes à la fin du mercato suite à son rendement insuffisant. Cette année encore, il est possible qu’un nouvel attaquant débarque. Mais cette fois, Pollet conservera bien son statut de titulaire. “Même s’il devait y avoir une arrivée offensive, je ne me prendrai pas la tête et je continuerai à travailler. La direction ne m’a pas dit que j’avais jusque fin août pour faire mes preuves. Moi, j’essaie juste de travailler pour rendre la confiance qu’on m’accorde.”

La dernière fois que Pollet avait inscrit un doublé, c’était en décembre 2013. Quelques jours plus tard, il signait un beau contrat à Anderlecht, pour ensuite connaître une période compliquée. Mais le bout du tunnel semble enfin là pour l’attaquant de 28 ans. Il est en pleine forme. Comme tout Charleroi.