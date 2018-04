Que dire après pareille débâcle ? Il est évidemment difficile de trouver les mots. Pourtant, et c’est respectable vu le contexte (cela ne se passerait pas comme cela dans tous les clubs) plusieurs Zèbres se sont arrêtés en zone mixte pour faire savoir ce qu’ils avaient sur le coeur.

Diandy : "Nous n’étions nulle part, tous ensemble. Cela va être très dur mentalement de relever la tête mais il faut vite oublier si on veut avancer. Depuis le début de la saison, il ne faut pas les oublier."

Baby : "C’est le même scénario qu’en Coupe en janvier, on a vécu le même match. C’est très difficile à encaisser. Les valeurs de Charleroi n’étaient pas là, c’est sûr. De la première à la dernière minute. On se sent impuissant, c’est dur à avaler, tout s’est enchaîné…. Il fallait être plus durs dans les duels. On était nulle part sur les seconds ballons. Il va falloir aller chercher quelque chose… On s’excuse auprès des supporters."

Martos : "Bruges a marqué trois fois sur trois occasions et le match était fini. On a beaucoup à apprendre d’une équipe comme cela. On s’excuse auprès des supporters qui ont fait le déplacement. On n’a pas le droit de perdre comme cela. Mais ce n’est que trois points et on doit jouer dimanche. D’ici là, chaque joueur doit faire son autocritique mais on doit être solidaire, ensemble, rien n’est fini. On n’a pas le droit de lâcher, on doit continuer. Le prochain objectif ? Gagner un match, retrouver la victoire. On ne doit pas voir plus loin pour le moment."

Mandanda : "C’était une soirée compliquée pour tout le monde, on n’a pas été au niveau. Dès la 40e seconde, on encaisse et cela nous met directement fans le bain. J’ai fait des arrêts mais cela n’a pas suffi. C’est le football. Je ne vous cache pas qu’on attendait la fin du match. On s’excuse auprès des supporters. Mais les PO1 ne sont pas encore finis, on doit se relever. La page peut se tourner très vite dès dimanche."