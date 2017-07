"Tu as fait le bon choix et tu ne le regretteras pas, Dodi !"

Voilà comment Felice Mazzù a accueilli son nouvel ailier, ce samedi, au Carlton De Brug de Mierlo, où Charleroi effectue son stage estival. Sourire aux lèvres, le joueur de 19 ans a serré la main de son futur coach avant de prendre place aux côtés de Mehdi Bayat, dans le hall de l’hôtel, pour régler les derniers détails. Quelques minutes plus tard, c’était officiel. Lukebakio était prêté une saison au Sporting Charleroi (avec une option d’achat d’environ deux millions d’euros). Un club qu’il a rejoint alors que la Ligue 1 (Toulouse, Montpellier, Nice, Bordeaux) lui faisait les yeux doux. Il nous explique pourquoi.

Vendredi vous marquez l’un des trois buts d’Anderlecht à Audenarde en amical et dimanche vous êtes prêté à Charleroi. Tout a été très vite ?

"Oui, vraiment vite. Enfin, disons que tout s’est accéléré durant le week-end. Charleroi me suivait depuis longtemps par contre."

Les clubs faisaient la file pour obtenir votre prêt. Pourquoi avoir choisi Charleroi ?

"J’ai eu une discussion avec Felice Mazzù, que j’ai rencontré la semaine dernière, et cela a fait pencher la balance. Le courant est directement bien passé et il m’a convaincu. J’ai senti très vite que c’était un très bon entraîneur. Je voyais ses résultats mais tout s’est confirmé quand on a parlé."

Dans quelle position compte-t-il vous utiliser ?

"Il sait que je suis polyvalent dans les postes offensifs. Ce que je préfère, c’est jouer sur le flanc droit pour rentrer sur mon pied gauche, mais je me mets à disposition du coach. C’est lui le boss."

En vous voyant très bien monté au jeu à Audenarde vendredi, on imaginait que vous auriez pu rester au RSCA cette saison.

"Ce que je cherche avant tout, c’est du temps de jeu et d’être régulier toute une saison à haut niveau. Je ne vais pas mentir : ce serait sans doute un peu moins compliqué à Charleroi qu’à Anderlecht."

Plus surprenant encore : Charleroi dispose d’une option d’achat (élevée).

"Je ne m’occupe pas encore trop de ça. Ce qui m’importe, c’est de faire la meilleure saison possible avec Charleroi. Je veux jouer les playoffs 1 et gagner la Coupe de Belgique. Mehdi m’en a beaucoup parlé et ça me tient à cœur. J’espère tout de même qu’Anderlecht continuera à me suivre cette saison. Herman Van Holsbeeck m’a en tout cas dit qu’il était satisfait de mon comportement depuis la reprise des entraînements."

Vous connaissez des joueurs à Charleroi ?

"Oui, Diandy que j’ai connu à Anderlecht. Il y a aussi Mandanda que j’ai découvert avec l’équipe nationale du Congo. Je sais qu’il y a des garçons bourrés d’expérience comme Penneteau et Martos. Et je dois avouer que j’ai toujours eu un faible pour le beau jeu plein de finesse de Saglik, même si je ne le connais pas."

Vous continuerez à habiter à Bruxelles ?

"Non, je vais venir m’installer à Charleroi. Comme ça, je serai sûr d’être toujours bien à l’heure aux entraînements (rires) . La ponctualité a parfois été un souci dans le passé, mais j’ai changé. Lors de mon prêt à Toulouse la saison passée, j’ai beaucoup appris, notamment sur la vie que doit mener un footballeur professionnel."

À Charleroi, espérez-vous aussi vous mettre en évidence pour l’équipe nationale ?

"Oui, j’ai obtenu la nationalité belge après quelques soucis administratifs l’an passé. J’espère convaincre Johan Walem chez les Espoirs. Je rêve de porter le maillot de la Belgique."