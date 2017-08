Il n’a pas manqué ses débuts. Pour son premier match sous les couleurs de Charleroi, Dodi Lukebakio était désireux de faire forte impression. Débordant d’envie, il a multiplié les appels, les dribbles, les passes et les frappes durant… 70 minutes. Avant de faiblir physiquement, par manque de rythme. "Je n’avais plus joué 90 minutes complètes depuis deux ans. C’était avec Anderlecht, face à Saint-Trond donc j’ai essayé de tenir au maximum", souriait le médian belgo-congolais qui, dans l’ensemble, était "satisfait" de sa première dans son rôle de médian droit dans un 4-4-2.

"J’ai essayé de me faire plaisir et de travailler pour l’équipe. Je pense que cela s’est bien passé. Le plus important était de gagner. Mais c’est vrai que je dois beaucoup défendre, beaucoup revenir. Je suis considéré comme un milieu de terrain et non un attaquant. Cela demande donc de faire des efforts défensifs."

(...)