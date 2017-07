L'ailier de 19 ans est arrivé à Mierlo, lieu du stage du Sporting Charleroi ce dimanche. Il est prêté avec option d'achat par le RSCA.

Le mercato carolo continue au Pays-Bas. Alors que les Zèbres ont débuté leur stage estival samedi, un nouveau joueur a rejoint le groupe ce dimanche. Il s'agit de Dodi Lukebakio. L'ailier belgo-congolais de 19 ans est en effet arrivé à l'hôtel Carlton De Brug en début d'après-midi. Il a pris le temps de discuter avec Mehdi Bayat avec qui il a trouvé un accord (les clubs, eux, avaient déjà trouvé un terrain d'entente). Et il prendra part à son premier entraînement sous les couleurs zébrées à 16h.

Formé à Anderlecht, Dodi Lukebakio a joué 18 rencontres avec le Sporting depuis le début de sa carrière. L'année dernière, il avait été prêté à Toulouse par le RSCA mais un souci administratif l'avait empêché de jouer durant 6 mois. Il nous confiait récemment avoir « beaucoup appris » à Toulouse malgré tout, au contact de Pascal Dupraz.

De retour à Neeperde le mois dernier, l'ailier, très technique, avait été versé dans le noyau C par René Weiler, qui ne comptait pas sur lui (il a tout de même joué... et marqué lors de l'amical du RSCA à Oudenaarde). La priorité du joueur était donc de trouver un club où il pouvait être prêté et continuer son évolution. « Ma priorité, c'est de jouer », indiquait-il. Ce club sera donc Charleroi.