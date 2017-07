Il a quitté la Belgique et Anderlecht le 31 août 2016 quelques jours avant de fêter ses 19 ans avec la réputation d’un joueur tête en l’air, qui gérait difficilement les contraintes du football pro. Dix mois plus tard, Dodi Lukebakio, qui appartient toujours aux Mauves, est revenu en Pro League sous la forme d’un prêt à Charleroi. En moins d’une année du côté de Toulouse, le garçon a changé. Dans le Hainaut, le jeune milieu de terrain vit comme un vrai pro, arrive à l’heure aux entraînements et met toutes les chances de son côté pour que son talent éclate aux yeux de tous.

Que s’est-il passé dans la vie de Dodi Lukebakio pour qu’il opère ce virage à 180 %?

"J’ai rencontré les personnes de la Godson sport management. Ils travaillent avec la Star Factory, la société de mon agent. Ils m’ont apporté le soutien dont j’avais besoin."

Ce qui fut nécessaire pour le néo-Zèbre qui est resté, à Toulouse, quatre mois sur le carreau sans pouvoir jouer à cause d’un problème administratif lié à son acte de naissance.

"Cela n’a pas été facile mentalement pour Dodi, explique Dieumerci, membre de la Godson qui a passé beaucoup de temps avec l’ancien du RSCA. Il pouvait s’entraîner mais il lui était interdit de jouer en matches officiels, même avec la réserve. Une situation pas facile à digérer quand on n’est pas blessé et qu’on aime le football comme Dodi l’aime. Pour qu’il demeure sur la bonne route, on a effectué un gros travail avec lui. Plusieurs personnes de notre structure tournaient pour vivre avec lui, à Toulouse, dans sa maison. Malgré sa situation, il fallait que Dodi reste concentré à 100 % sur le foot. Il devait travailler plus que les autres joueurs du noyau. Il ne pouvait pas se laisser aller. Sinon le risque de blessure aurait été grand lors de son retour."

Un travail au quotidien pour faire comprendre au Belgo-Congolais comment il devait vivre pour avoir une chance de percer au plus haut niveau.

(...)