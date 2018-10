Madagascar va disputer pour la première fois de son histoire la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) de football, grâce à sa victoire contre la Guinée équatoriale (1-0) mardi en éliminatoires. Le pays est assuré de terminer à l'une des deux premières places de son groupe à deux journées de la fin de ces qualifications. Madagascar occupe la première place avec 10 points (4 matchs) devant le Sénégal (7 pts/3 m.), la Guinée équatoriale (3 pts/4 m.) et le Soudan (0 pt/3 m.). La sélection malgache entraînée par le Français Nicolas Dupuis a obtenu son billet grâce à un but de Njiva Rakotoharimalala. Elle n'avait jamais dépassé les tours préliminaires jusqu'ici.

Hormis le Cameroun, qualifié d'office en tant que pays organisateur, Madagascar est la première sélection à obtenir son ticket pour le tournoi, prévu du 15 juin au 13 juillet 2019.

Des doutes planent encore sur les capacités du Cameroun à organiser la compétition en raison d'importants retards dans les préparatifs.

La décision finale sur la tenue de la CAN 2019 dans le pays sera rendue fin novembre, avait annoncé la Confédération africaine de football (CAF), fin septembre.