Son transfert n’a pas encore été officialisé (quelques signatures manquent encore), mais cela ne saurait tarder. Dans quelques heures, Marco Ilaimaharitra sera un Zèbre. S’il ne participera pas à son premier match avec ses nouvelles couleurs vendredi soir, à Amiens (18h), la faute à une entorse (voir ci-dessous), le médian français, qui préférait… le basket étant plus jeune et qui a commencé le foot "un peu malgré lui" nous a accordé sa première interview. Découverte.

Marco, pouvez-vous nous expliquer comment vous avez atterri à Charleroi ?

"Tout simplement car le club a montré beaucoup d’intérêt pour moi. Nous avons eu des contacts et j’ai compris que le Sporting me voulait vraiment. Et en me renseignant sur le club, j’ai vu qu’il était souvent bien classé ces dernières saisons. Et qu’il avait même joué l’Europe il y a deux ans."

Et le championnat belge, vous le suiviez ?

"À Sochaux, j’ai joué avec Olivier Werner et Yannis Mbombo. Ils m’avaient confié que la Belgique possédait un championnat intéressant, qui était un très bon tremplin pour les jeunes. Donc comme je suis curieux, j’ai foncé."

Il y avait d’autres clubs qui étaient intéressés par vos services ?

"Oui, en France et à l’étranger. J’ai mis un peu de temps pour faire mon choix car je ne voulais pas me précipiter et regretter par la suite. Je fonctionne un peu à l’affectif et ici, j’ai vu qu’on avait vraiment envie que je vienne. Le discours du coach et celui de Mehdi Bayat m’ont plu."

Pourquoi ne pas avoir prolongé votre contrat à Sochaux, où vous avez évolué durant 9 saisons ?

"Car je ne me suis pas mis d’accord avec eux, tout simplement. Ils voulaient que je prolonge mais je ne m’entendais plus trop avec le club. J’ai donc refusé car j’avais envie de voir autre chose. Je voulais m’en aller."

Cela a eu une influence sur votre temps de jeu l’an dernier ?

"Peut-être un peu. Mais il y avait aussi les choix de l’entraîneur."

Albert Cartier. Qui dit pourtant beaucoup de bien de vous. Notamment que vous étiez le plus doué de son effectif.

"Oui mais les plus doués ne sont pas forcément ceux qui jouent le plus. Comme tout compétiteur, j’ai été un peu déçu de mon manque de temps de jeu sur la fin. Mais ce n’est pas toujours la faute du coach. Parfois, il faut savoir se remettre en question."

Quel est votre style de jeu ?

"Je suis un médian relayeur, un box-to-box . J’aime participer aux actions défensives mais aussi aux offensives. J’ai un bon volume de jeu, je suis assez bon techniquement et je suis capable d’éliminer un homme. Après, je dois travailler pour marquer plus."

Vous aurez la lourde tâche de remplacer Damien Marcq à Charleroi.

"On m’a parlé de lui, en effet. Mais cela ne me fait pas peur. Plus le challenge est gros, mieux c’est."

Vous êtes prêt à assumer un rôle de leader ?

"Je peux l’assumer, oui. J’ai 21 ans mais il n’y a pas d’âge pour être un leader. Le tempérament et le caractère n’ont pas d’âge. Mais je vais d’abord essayer de bien m’intégrer au groupe. Il ne faut pas sauter les étapes."

Quelles sont vos ambitions au Sporting ?

"D’abord, bien m’intégrer. C’est mon premier transfert et je veux essayer de m’entendre au maximum avec le groupe, même s’il y a forcément de la concurrence. Et ensuite, aider l’équipe au maximum. Le projet du club m’intéresse vraiment. Je veux jouer l’Europe avec Charleroi."

Blessé, il loupera le reste de la préparation

À peine arrivé, déjà blessé. Pas de chance pour Marco Ilaimaharitra. Touché à la cheville lors de son… premier entraînement avec les Zèbres, vendredi dernier, à Mierlo, le médian français souffre d’une entorse. Les ligaments étant touchés, il devrait être écarté des terrains durant trois semaines. Il manquera donc la suite de la préparation. Une tuile, forcément, pour Felice Mazzù, déjà privé de Cristophe Diandy (touché aux adducteurs), qui devrait toutefois retrouver le chemin des entraînements en début de semaine prochaine.