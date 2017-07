Felice Mazzù se félicitait de l’arrivée de Ilaimaharitra. "C’est le profil que nous voulions".



Il était 19h30 quand Marco Ilaimaharitra est arrivé à Mierlo, en compagnie de ses agents. À peine débarqué, il était accueilli par Mehdi Bayat, devant l’hôtel Cartlon De Brug, où les Zèbres sont en stage.

Il s’est ensuite rendu, avec ses agents, dans le lobby de l’hôtel. Ces derniers ont pris le temps de discuter du contrat du joueur avec Mehdi Bayat tandis que Felice Mazzù était déjà en train de présenter son nouveau médian au groupe, qui était occupé à prendre le repas à l’étage. Quelques minutes plus tard, le médian français faisait son retour auprès de Mehdi Bayat et de ses agents pour finaliser le deal et pour signer son contrat de quatre ans.

"Il avait le profil que nous recherchions pour remplacer Damien. Nous l’avons scouté et il correspondait bien à ce que nous désirions", expliquait Felice Mazzù dans la soirée. "J’ai appelé Albert Cartier à plusieurs reprises concernant Marco et ce dernier m’a dit beaucoup de bien de lui, que ce soit au niveau de sa mentalité ou par rapport à son style de jeu."

Qu’il décrit comme suit. "Marco est un box-to-box, capable de jouer médian défensif ou médian relayeur. Il est costaud. Il a une bonne qualité d’infiltration et de présence au deuxième ballon. Nous allons évidemment apprendre à la connaître. Il s’est entraîné avec un préparateur physique ces dernières semaines et on verra son niveau lors des tests physiques. Mais il a l’air en forme. Et son arrivée booste évidemment encore un peu plus la concurrence dans le groupe."

Qui doit d’ailleurs permettre à Charleroi d’aller chercher ses objectifs : la Coupe et les PO1.





Il était attendu en début de stage. Il est finalement arrivé à la veille du retour à Charleroi. Mais qu’importe : il est là. Marco Ilaimaharitra, médian français de 21 ans, est le successeur de Damien Marcq.

"Marco qui ?" se demanderont sans doute les supporters zébrés, à la lecture du nom quasi imprononçable du joueur français (qui sera sans doute appelé Marco, par facilité…), arrivé en provenance de Sochaux.

Ce n’est pourtant pas un inconnu en France. Ancien international U19 et U20, le médian (1m78) a fait ses débuts en Ligue 1 de manière précoce, à l’âge de 18 ans, avant de signer son premier contrat professionnel, dans la foulée, en février 2014. Né à Mulhouse, cet Alsacien compte déjà 104 apparitions chez les professionnels (dont 12 en L1) à seulement 21 ans.

Albert Cartier, qui l’a eu sous ses ordres durant deux saisons à Sochaux, disait de lui qu’il était "le joueur le plus doué" de son équipe. Cela n’a pas empêché le milieu de terrain de se retrouver… libre cet été, n’arrivant pas à trouver d’accord avec son club pour une prolongation.

Courtisé par des clubs italiens en janvier dernier (le Chievo, Udinese et Bergame notamment), Ilaimaharitra a un profil qui intéressait plusieurs formations cet été. Il a finalement choisi Charleroi pour continuer sa progression. Le club carolo avait fait du joueur sa priorité et a accepté de débourser le montant de ses indemnités de formation (environ 300.000 euros) pour le faire venir.

À trois semaines de la reprise, le groupe zébré commence donc à sérieusement prendre forme. Ilaimaharitra est en effet le quatrième renfort du Sporting durant ce mercato, après Kaveh Rezaei, Nurio Fortuna et Dodi Lukebakio (arrivé en prêt d’Anderlecht), trois joueurs qui se sont montrés à leur avantage lors du match amical face à Bochum (victoire 1-2), mercredi.

Si les cas de Tainmont et Mata, qui ne cachent pas avoir des envies d’ailleurs, doivent encore être réglés prochainement, le noyau actuel se rapproche de plus en plus de l’effectif définitif.