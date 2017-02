Les Zèbres abordent le déplacement à Bruges, dimanche (14h30), en confiance. "Nous n'aurons rien à perdre", dit Mazzù.

C'est peut-être le déplacement le plus difficile de la saison. Mais le Sporting l'abordera avec le moral gonflé à bloc, suite à son récent 6 sur 6 face à Ostende et Zulte Waregem. "Mais tous les déplacements sont compliqués", tempère Felice Mazzù. "Il nous reste 6 rencontres à jouer pour accrocher les PO1 et chaque match sera difficile. Après, il est évident qu'aller à Bruges, une équipe qui joue pour le titre, est spécial."

Pour faire un résultat, les Zèbres devront garder les mêmes valeurs que ces dernières semaines. "L'organisation, la volonté, l'état d'esprit. Il sera important de faire un gros match, quel que soit le résultat final", continue Mazzù, qui ne cache pas qu'il serait satisfait avec un partage, mais qui sera peut-être privé de Damien Marcq et Clément Tainmont. "Damien a une gêne au mollet mais l'échographie ne révèle pourtant rien. Quant à Clément, le coup qu'il avait pris il y a quinze jours s'est réveillé."

Les deux joueurs sont douteux pour le déplacement dans la Venise du Nord, au contraire de David Pollet, qui s'entraîne à nouveau "à 100 %".