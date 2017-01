"Ne jamais rien lâcher." L’expression est devenue commune en football, tant chez les joueurs que chez les supporters. Et elle colle parfaitement à la situation vécue, ces derniers mois, par Stergos Marinos.

Opéré d’une excroissance osseuse à l’arrière du talon en mai 2016, le Grec a dû attendre le mois de décembre pour retrouver les terrains, face à Mouscron. Confronté à la concurrence d’un Clinton Mata en pleine bourre, il savait que récupérer la place de titulaire que l’international angolais lui avait piquée durant sa blessure ne serait pas chose aisée. Mais mardi soir, sur la pelouse d’Ostende, il a saisi la chance que lui a offerte Felice Mazzù.

En pistonnant sur son flanc durant 75 minutes et en offrant deux passes décisives, il a marqué de gros points. "C’est la première fois que je donne deux assists en un match depuis que je suis à Charleroi", soulignait le Grec. "Je pense que c’est un de mes meilleurs matches..."

Il tombe à pic. S’il avoue "manquer encore un peu de rythme", Marinos a capitalisé une bonne dose de confiance mardi soir. "Quand vous avez été absent durant longtemps, réaliser une belle performance, individuelle et collective, fait beaucoup de bien, c’est sûr."

Cela montre également que le noyau de Charleroi est prêt à affronter la fin de la phase classique avec toutes ses forces vives. "On a prouvé qu’il y avait de la qualité et de la concurrence à tous les postes. Nous sommes des guerriers. Le championnat est long et chacun doit être prêt à tout moment. Surtout vu le programme assez chaud qui nous attend."