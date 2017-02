Lorsqu’une équipe entre dans une compétition, c’est inévitable, son capitaine se met à rêver de soulever le trophée, quelques mois plus tard. Javier Martos, le capitaine de Charleroi, ne déroge pas à la règle.

Et cette saison, peut-être encore plus qu’une autre, il se serait bien vu soulever la Croky Cup, le 18 mars prochain, au stade Roi Baudouin. Surtout après l’exploit réalisé par Charleroi, début décembre, lorsqu’ils ont éliminé Anderlecht en huitièmes de finale.

Mais en quarts, Genk a mis fin à ce rêve. Et au moment de les retrouver pour une rencontre décisive en vue des PO1, Javier Martos n’a rien oublié.

"Pour nous, la Coupe était un objectif prioritaire et Genk nous a empêchés de le réaliser", indiquait vendredi le défenseur espagnol. "On a donc une revanche à prendre sur cette équipe. On est ultra-motivés."

Mais cela ne l’empêche pas de rester lucide, au moment d’analyser les forces en présence. "C’est une belle équipe, qui développe un football rapide et porté vers l’avant. On sait que notre défense sera mise sous pression mais on y est préparé. On va tout faire pour garder le bloc haut possible et leur poser des problèmes."

La gestion de Pozuelo, véritable métronome du Racing, sera évidemment une des clés de la rencontre. "Je le connaissais déjà avant qu’il arrive en Belgique et c’est vraiment un top joueur. Déjà au Betis, il était vraiment très fort. Puis il a tenté sa chance en Angleterre (NdlR : à Swansea), sans parvenir à montrer ses qualités. Mais depuis qu’il est arrivé en Belgique, on a retrouvé le Pozuelo du Betis."

Le génial médian espagnol ne sera évidemment pas le seul à tenir à l’œil, tant les armes offensives limbourgeoises sont multiples. Mais une absence devrait faire du bien aux Carolos : celle de Karelis. Le Grec s’était en effet offert deux triplés sur les trois dernières confrontations entre Genk et Charleroi.

"C’est un très bon joueur, qui s’est blessé alors qu’il était au top de sa forme. Qu’il ne soit pas là n’est pas très important. D’autres joueurs amèneront le danger, comme Samatta par exemple. On s’adaptera de toute manière aux caractéristiques des joueurs offensifs qui commenceront le match."

Avec un seul objectif en tête : oublier, une fois pour toutes, cette élimination en Coupe, en disputant les PO1…