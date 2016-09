Martos: "On va devoir faire le match parfait contre Anderlecht"

Charleroi

Il a pratiquement tout vécu avec Charleroi, depuis son arrivée en 2010, des playoffs 1 à la Division 2. Mais il n’avait jamais connu les joies d’une première place au classement. Et s’il est le premier à admettre qu’il faut "être réaliste" et que le Sporting ne peut être comparé aux autres formations du top, Javier Martos ne boude pas son plaisir.

Javier, cette position de leader de Pro League , cela vous fait quoi ?

"Cela donne évidemment beaucoup de plaisir. On doit profiter de ce genre de moments, tout en restant les pieds sur terre. Il ne faut pas oublier qu’on a joué que cinq matches. Et on a déjà vu par le passé qu’il ne fallait pas tomber dans l’excès de confiance au risque de retomber dans nos travers. Continuons à jouer avec nos valeurs que sont l’humilité et la solidarité. Mais il est clair que nous devons aussi profiter de ce bon moment, avec nos supporters."

Dans le vestiaire, on en parle de cette première place ?

"Oui, mais souvent en rigolant. Au lendemain de la victoire de Genk sur Zulte-Waregem, on s’est un peu chambré. Il faut dire que ce n’était plus arrivé au club depuis très longtemps. Mais on en a discuté en rigolant, c’est tout."

Cela veut tout de même dire que le club est en train de grandir, non ?

"Pour moi, cela veut dire que des choses du passé se sont réglées. On essaye de travailler dans les meilleures conditions possibles. Le club a fait de gros investissement à ce niveau. Cela donne des résultats."

C’est aussi le fruit de la stabilité dans le noyau cet été ?

"Bien sûr. Nous sommes ensemble depuis longtemps et on a bien assimilé les idées du coach. Il est plus facile de travailler avec des joueurs qui se connaissent. On assimile plus vite les automatismes. Mais ce n’est pas pour autant une garantie de résultats. On peut très vite retomber si on a un excès de confiance. Restons calmes et travaillons."

Anderlecht vient de voir arriver de nombreux joueurs. Eux n’ont pas encore cette stabilité. C’est le bon moment pour les jouer ?

"Anderlecht reste Anderlecht. Surtout chez lui. Cela ne change rien. Cela sera un match compliqué et pour le remporter, nous allons devoir réaliser le match parfait, tout en espérant qu’Anderlecht connaisse un mauvais jour. Il faut en être conscient. Nous sommes encore loin d’eux et des équipes du top. Nous n’avons ni le budget ni les installations pour se comparer à eux. On doit juste penser au prochain match. Et si certaines grandes équipes jouent moins bien que prévu, on pourra peut-être faire quelque chose."