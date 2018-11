Le médian belge, de retour de blessure, fait partie du noyau qui se rendra à la Côte ce vendredi.

Revigoré par la victoire acquise face à Saint-Trond dans un nouveau système de jeu (le 3-5-2), le Sporting se rend à Ostende, vendredi soir, avec un objectif très clair : enchaîner une deuxième victoire de rang pour la première fois de la saison.

"On a envie de continuer avec cet état d'esprit, avec ce bloc qui nous a permis de garder le zéro pour la deuxième fois de la saison", expliquait Felice Mazzù en conférence de presse ce jeudi. "Face aux Trudonnaires, on a eu un peu plus de possession de balle que d'habitude et on a également eu de la présence offensive."

Tant d'éléments positifs qui devraient pousser le coach carolo à redisposer ses troupes de la même manière, à la Côte. "Mais ce n'est pas encore acquis. Selon la manière dont Ostende se positionnera, nous avons travaillé plusieurs options."

Avec un groupe qui est le même que celui qui a débuté mardi soir. A une exception près : Massimo Bruno (qui n'a plus de douleurs aux abdominaux) fait son retour dans

le noyau au détriment de Ken Nkuba, le jeune attaquant de 16 ans, qui va retourner s'entraîner avec les U21 de Samba Diawara dès la semaine prochaine.







Le groupe carolo : Penneteau, Riou, Baume, Willems, Marinos, Gholizadeh, Benavente, Ilaimaharita, Busi, Osimhen, Dessoleil, Nurio, Martos, Rodes, Hendrickx, Bruno, Henen, Perbet, Zajkov, Niane.



Les blessés : Angella (genou), Diandy (orteil).

Non sélectionnés : Mandanda, Noorafkan, Grange, Dervite.

Maxime Jacques