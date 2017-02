Ce n’est un secret pour personne : Clinton Mata est un joueur convoité.

Auteur d’un début de saison exceptionnel, qui lui avait valu les louanges de Roberto Martinez dans la DH , l’Angolais n’a finalement pas quitté Charleroi durant le mercato d’hiver. Et après une prestation moyenne face à Gand, où il est fautif en laissant Kalu délivrer la passe décisive à Milicevic, Felice Mazzù n’avait pas hésité à le sortir du onze de base pour réintégrer Stergos Marinos.

Que ce soit à Ostende, face à Zulte Waregem ou à Bruges, le Grec s’était montré très à son avantage, dans le 3-4-1-2 prôné par les Zèbres, récupérant par la même occasion le poste de titulaire qu’il avait perdu au profit de… Mata la saison dernière.

Mais samedi, face à Westerlo, la blessure de Marinos en première période a permis à Mata de retrouver son flanc droit. Avec succès, puisqu’il a délivré l’assist sur le but de Marcq.

"Je suis heureux de me montrer décisif", avouait l’arrière carolo. "J’ai directement pensé à mes proches qui m’ont soutenu ces dernières semaines. Je vais être honnête : je pense que ce passage sur le banc m’a fait du bien. J’avais besoin de repos. Mais dans ma tête, je me tenais prêt à rejouer à n’importe quel moment."

Si Mata évoque l’aspect mental, ce n’est pas un hasard. Il vient de vivre une période agitée. "Je ne vais pas le cacher : j’ai reçu des offres en janvier. J’en ai parlé avec la direction et j’ai pris la décision de rester pour parvenir à mon objectif, qui est d’atteindre les PO1 avec Charleroi. Je suis impliqué à fond dans le projet du Sporting et je ne me voyais pas partir maintenant."

La tentation était pourtant grande. Tant pour le joueur, qui a eu la possibilité de faire un pas en avant au niveau sportif, que pour le club, qui pouvait sans doute réaliser l’un des plus grands transferts sortants de son histoire. Mais ensemble, ils ont décidé de continuer l’aventure six mois de plus. "Je ne regrette pas ce choix, même si j’ai été dernièrement sur le banc", précisait Clinton Mata. "Il reste encore une douzaine de matches à jouer et je savais qu’en donnant le maximum de moi-même chaque jour à l’entraînement, mon tour reviendrait."

Juste avant le déplacement à Genk, qu’il avait manqué lors des barrages européens la saison dernière, suite à une suspension. Comme quoi, le hasard fait parfois bien les choses…