C’est un Felice Mazzù satisfait du résultat mais aussi de la manière dont son équipe a évolué qui s’est présenté devant la presse. Le mentor des Zèbres a logiquement expliqué le pourquoi de sa tactique avec une défense à trois.

"Je suis content que le dispositif travaillé pendant deux jours à l’entraînement et déjà utilisé dans le passé a fonctionné. On l’a appliqué presque à la perfection. Je regrette juste le passing pas assez précis en première mi-temps. Le but était de retrouver un peu de sérénité après trois matches où on a encaissé à chaque fois deux buts. L’idée de départ était de consolider la défense sans jouer défensivement. Je voulais mettre sur le terrain des guerriers. Dans un dispositif en miroir par rapport à l’adversaire, si chaque joueur remplit son rôle, c’est plus facile de garder le zéro. Offensivement, Benavente s’est senti à l’aide derrière deux attaquants et Perbet a été très utile dans les décrochages et dans les intervalles. Enfin, Victor a profité des espaces. Je ne sais pas si ce dispositif sera remis en place contre Ostende car chaque match est différent."

Du côté des joueurs, le message de l’entraîneur est en tout cas parfaitement passé.

"On a vu que l’équipe était à l’aise dans ce dispositif", expliquait le buteur de la soirée, Cristian Benavente rejoint par son gardien, Nicolas Penneteau dans l’analyse de leur succès : "C’est un système dans lequel on a été habitué à jouer par le passé et les automatismes sont revenus assez rapidement."

Ce qui a complètement éteint Saint-Trond…