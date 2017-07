Felice Mazzù a dévoilé sa première sélection de la saison. Lukebakio, Rezaei et Nurio en font partie, tout comme Clinton Mata.

C'est reparti. Le Sporting Charleroi débute sa saison, ce samedi, face à Courtrai (20h30). Une rencontre que les Zèbres abordent gonflés à bloc, après une bonne préparation. "Mais dans ces cas-là, il y a toujours un risque de s'enflammer et mes joueurs doivent comprendre que ce n'est pas parce qu'on a fait une bonne prépa qu'on gagnera demain", indiquait Felice Mazzù. "La plupart des gens s'attendent à ce qu'on gagne. Mais nous, on ne doit pas penser de cette manière là. On devra être des guerriers pour montrer à ces gens qu'ils ont raison."

Pour ce match, le coach carolo a dévoilé une liste de 20 joueurs sélectionnés, ce vendredi. Parmi elle, on ne retrouve pas Clément Tainmont, suspendu, ni Francis N'Ganga. "Il n'a pas participé aux 15 premiers jours de préparation et tant que sa situation n'est pas éclaircie, il ne sera pas pris en ligne de compte", précisait le coach zébré, qui a retenu Clinton Mata. "Je n'ai aucune raison de l'écarter", précisait-il. "Tant qu'il garde la bonne mentalité, il n'y a aucune raison qu'il ne soit pas là. Il se donne à fond pour le club." Sauf surprise, Mata ne débutera toutefois pas. Stergos Marinos est pressenti pour être titulaire au poste d'arrière droit.

La sélection pour affronter Courtrai : Penneteau, Mandanda, Baume, Marinos, Mata, Martos, Zajkov, Dessoleil, Núrio, Boulenger, Diandy, Hendrickx, Saglik, Benavente, Lukebakio, Fall, Baby, Pollet, Bedia, Rezaei.