Après son zéro sur six initial , le Sporting Charleroi veut profiter de la venue du Racing Genk, ce vendredi, pour prendre ses premiers points en playoffs 1 et repousser, si possible, à quatre unités un concurrent direct à la quatrième place.

La mission des Carolos ne s'annonce pas facile face à une formation limbourgeoise qui reste sur un succès face au Standard (1-0).

"Nous allons affronter une bonne équipe de Genk qui possède de très bons joueurs, expliquait Felice Mazzù en conférence de presse. Mais l'important est de d'abord penser à nous, de nous concentrer sur nos qualités, car il y en a dans mon équipe. Avec 10 matches sans victoire, nous traversons une période difficile. Ce n'est pas simple mais on doit en retirer du positif. L'important est de rester serein. Face au Standard et Anderlecht, nous avons montré de bonnes choses mais cela ne s'est pas transformé en points."

Et comme il l'avait déjà évoqué en semaine, l'entraîneur des Zèbres n'a plus voulu évoquer les événements du match face à Anderlecht: "Je n'ai plus de commentaires à faire par rapport cela."

Penneteau, toujours touché au dos, n'est pas repris dans le noyau. Willems est, lui aussi, toujours sur le flanc. Remache, Celestine, Saglik, Rodes et d'Alberto ne sont pas sélectionnés.





La sélection: Mandanda, Baume, Imbrechts, Nurio, Marinos, Baby, Benavente, Pollet, Zajkov, Semedo, Bedia, Fall, Martos, Grange, Hendrickx, Ilaimaharitra, Diandy, N'Ganga, Dessoleil, Rezaei.