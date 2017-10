Une rencontre entre le deuxième du classement et la lanterne rouge est, a priori, déséquilibrée.

"Eupen est le genre de rencontre où tout le monde s’attend à ce que Charleroi gagne", confirmait d’ailleurs Felice Mazzù vendredi. "Désormais, on attend une victoire de notre part contre n’importe qui. Cela veut dire que l’on grandit mais nous ne devons pas oublier nos valeurs."

Ces valeurs qui ont permis au Sporting d’aller chercher trois points précieux à Saint-Trond, il y a quinze jours, après deux matchs enthousiasmants face à Waasland-Beveren et Bruges… mais qui n’avaient rapporté qu’un point sur six.

"Entre être beau et être bon, mon choix est vite fait", continuait le T1 carolo. "Quel que soit l’adversaire, on doit avoir en tête de garder l’équilibre dans notre bloc. Jouer trop vers l’avant nous a coûté des points face à Bruges et Waasland-Beveren. Car l’adversaire avait des joueurs possédant des qualités pour faire mal en contre-attaque. Et Eupen s’inscrit dans la lignée de ce genre de formations. Oui, c’est une équipe qui encaisse beaucoup, mais offensivement, elle possède de la verticalité et de la vitesse. Si elle est parvenue à mener à deux reprises face à Genk, c’est qu’il y a de la qualité dans ce noyau."

Pour affronter les Pandas, Mazzù va devoir aligner un onze de base inédit. Non seulement parce que Dessoleil, qui cumulait 100 % de temps de jeu, est forfait, mais aussi parce que la victoire à Saint-Trond, avec trois changements dans l’équipe de base (Hendrickx, Fall, Benavente), a redistribué certaines cartes.

"Mon objectif est de rester cohérent. Les meilleurs joueurs intrinsèquement ne sont pas toujours ceux qui débutent un match. Le critère de la forme actuelle est tout aussi important à mes yeux."

Des joueurs comme Pollet ou Lukebakio peuvent donc s’attendre à débuter une nouvelle fois sur le banc. Au nom de l’équilibre du groupe, sans lequel le Sporting ne pointerait pas, actuellement, à la deuxième position du classement.