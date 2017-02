Dans la sérénité. Voici comment Charleroi aborde son déplacement à Genk, dimanche soir. Les Zèbres, qui ont deux points d’avance sur les Limbourgeois au classement, sont en position de force. "Dans l’absolu, ce serait bien de revenir avec un point", expliquait Felice Mazzù vendredi en conférence de presse. "Cela nous permettrait d’envisager la suite en étant encore plus sereins. C’est un match important, oui, mais il ne sera pas décisif."

Genk, qui est allé accrocher le partage chez les Roumains de l’Astra Giurgiu, en Europa League, jeudi soir, se dresse comme un gros obstacle sur la route des Carolos.

"Qu’on ne me parle pas de fatigue dans leur chef", précisait Mazzù. "Quand on voit leur banc, on ne peut pas dire cela. C’est une équipe qui a beaucoup de qualité, comme elle l’a encore prouvé jeudi. Et elle semble avoir retrouvé du plaisir."

Pour parvenir à ramener quelque chose de la Luminus Arena, il va falloir s’inspirer de la deuxième mi-temps que les Zèbres avaient livrée, en Coupe, face aux Limbourgeois, il y a quelques semaines. "Malgré l’élimination, il y avait du positif. On avait fait jeu égal avec cette équipe durant 90 minutes. Seules les prolongations nous avaient départagés."

Charleroi doit également montrer qu’il capable de rééditer des performances comme celles réalisées à Ostende et à Bruges ces dernières semaines. "Il faudra faire preuve d’un état d’esprit irréprochable et d’une grosse envie. À Bruges, la rencontre s’est jouée sur des détails. À nous de faire en sorte que cette fois-ci, les détails soient en notre faveur."

Histoire de s’assurer, quasiment, les PO1...