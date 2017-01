À lui seul, Felice Mazzù a réussi à embrumer Ostende. Avec son équipe inédite et des joueurs sortis de nulle part, le coach des Zèbres a réussi un coup diabolique en permettant à son équipe de vite mener 0-2.

"Ce n’était pas évident de venir à Ostende avec tant d’absents. On a dû remplacer pas mal de joueurs et on a mis en place un nouveau dispositif en peu de jours. Pour cela, les joueurs ont beaucoup de mérite aujourd’hui. Ils ont su assimiler un nouveau dispositif en très peu de temps. Pour cela, j’estime notre victoire méritée. C’était un match en deux parties. On a pris l’ascendant en première, en plantant deux beaux buts. Et puis, il y a eu une accumulation de petites erreurs qui a permis à Ostende de revenir dans le match. Notre seconde période a été moins percutante mais on a su rester bien organisé. On aurait d’ailleurs pu mettre un troisième but en contre-attaque, même si Ostende a également eu des possibilités pour égaliser. Après un 0 sur 9 et dans ces circonstances, je pense que venir gagner à Ostende constitue une belle performance."

Après trois défaites consécutives, Charleroi se relance donc de la plus belle des manières. Les Carolos sont provisoirement de retour dans le Top 6. Mais surtout, ils relancent totalement la course entre les petites équipes des playoffs vu qu’ils reviennent à deux unités des Côtiers. "Avec ces trois défaites, on était un peu dans le trou. Après notre défaite à La Gantoise, j’ai entendu certains dire que Charleroi avait été balayé du Top 6 . Mais cette victoire prouve qu’on est toujours bien présent."

Charleroi savait que son calendrier pour débuter 2017 était démentiel. Avant de recevoir Zulte-Waregem ce vendredi, le Sporting prend donc un fameux bol d’oxygène à la Côte. "Pour un entraîneur qui change pas mal de choses dans son effectif après trois défaites, c’est forcément très bien que cela fonctionne directement. C’est excellent pour notre dynamique de groupe et cette victoire prouve que mon vestiaire est toujours entier."

C’est désormais une nouvelle concurrence positive qui anime le Sporting.