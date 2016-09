Mazzù : "Ca me fâche énormément de parler d’équipe B"

Charleroi

Pourtant, le coach promet du changement dans son équipe en Coupe de Belgique.

Pour leur entrée en Coupe de Belgique, les Zèbres reçoivent Bocholt, une équipe de quatrième division, ce mercredi (20h30). Comme c’est généralement le cas dans cette compétition, une tournante sera mise en place. « Mais ça me fâche énormément si vous parlez d’équipe B, » a prévenu Mazzù. « Il n’y aura aucun joueur par défaut sur le terrain. C'est vrai que certains garçons ont moins de temps de jeu en championnat. Mais ils font tous partie de mon noyau et j’ai donc confiance en eux… »

Mazzù attend essentiellement que ses hommes fassent preuve d’un état d’esprit irréprochable face à cet adversaire. « Je n’ai pas besoin de ce genre de rencontre pour mesurer les qualités techniques et tactiques de mes hommes. Par contre, ce match me permettra de jauger l’état d’esprit et la mentalité des garçons. Si l’état d’esprit affiché par mon équipe n’est pas le bon, je peux vous assurer qu’on ne verra pas de grande différence entre mon équipe et celle de Bocholt qui donnera tout ce qu’elle a pour réaliser l’exploit… »

Pour défier les Flandriens, Mazzù a sélectionné la totalité de son effectif. Tainmont purgera son deuxième et dernier match de suspension. Pollet, Stevance, Saglik, Marinos et Baume sont toujours sur la touche.