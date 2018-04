Dix matches consécutifs sans victoire, le dernier succès remontant au 19 janvier contre Mouscron (2-0), zéro point sur six depuis le début des playoffs et un petit but marqué lors des quatre dernières sorties. Voilà des chiffres qui font mal et qui expliquent assez simplement la mauvaise passe que traverse actuellement Charleroi. Une situation qui n’échappe pas à Felice Mazzù…

"Ce n’est pas la période la plus simple depuis que j’entraîne Charleroi" , expliquait le T1 carolo au moment de dévoiler son noyau pour l’affrontement face à Genk. "Quand on traverse cela, on doit retirer le maximum d’énergie positive des événements car ce qu’on vit n’est ni gai ni simple. Pourtant, je trouve que mon équipe a montré de bonnes choses face au Standard et Anderlecht. Et je ne dois pas me plaindre de l’état d’esprit des joueurs ni de leur implication. Mais le problème, c’est que nous n’avons rien pris au niveau des points."

Des propos confirmés par le dernier rempart des Zèbres , Parfait Mandanda : "Il nous manque un peu de réussite pour repartir sur le bon chemin. Malgré les résultats, la confiance est toujours présente dans le groupe et je vois de bonnes choses sur le terrain. On pensait prendre un point contre Anderlecht mais on sait comme cela s’est terminé. On a pris un coup sur la tête, mais on va tout remettre en place pour réussir quelque chose de bien contre Genk. Nos ambitions ne sont pas mortes. On vise toujours la deuxième ou la troisième place."

Conscient que cette période plus compliquée pourrait peser sur ses joueurs qui ne touchent quasiment plus aucune prime de match, Felice Mazzù a axé une partie de ses entraînements de la semaine sur la finition et l’amusement.

"Ce n’est pas le moment de proposer des longues séances tactiques où les joueurs ne bougent pas trop sur le terrain. Comme on est moins bien dans les derniers gestes à la concrétisation, on a, par exemple, fait des séances sur des petits espaces avec quatre buts où une situation de marquer arrivait toutes les trois ou quatre secondes. L’enthousiasme et le plaisir ne peuvent pas disparaître."

Les compos probables:

Charleroi: Mandanda, Martos, Dessoleil, Marinos, Nurio, Hendrickx, Ilaimaharitra, Benavente, Baby, Bedia, Rezaei.





Genk: Vukovic, Aidoo, Colley, Mata, Uronen, Seck, Malinovskyi, Pozuelo, Ndongala, Trossard, Samatta.

