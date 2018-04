Au lendemain de l'humiliation subie à Bruges (6-0), Felice Mazzù s'est présenté en conférence de presse pour préfacer la rencontre entre Charleroi et La Gantoise.

Accompagné de Pierre-Yves Hendrickx, le directeur administratif du club, qui avouait que « tout le monde a passé une mauvaise nuit », l'entraîneur carolo ne voulait pas tomber dans le dramatisme.

« Comme je l'ai souligné, je suis en grande partie le responsable de la défaite suite à mes choix tactiques », expliquait-il. « Désormais, mon rôle est d'être avec mes joueurs, de les soutenir car il reste six matchs importants. On garde la foi. Il est arrivé ce qui est arrivé à Bruges. On a pris l'eau dans tous les secteurs. Est-ce que je dois aussi en vouloir aux joueurs ? Ils ont manqué d’agressivité et de grinta. Mais la mentalité était là. »

Le tout sera maintenant de se relever. « Je me dis que je dois rester positif. On ne doit pas oublier tout ce qu'on a fait de bien cette saison même si, c'est vrai, tout est plus compliqué depuis deux ou trois mois. C'est une nouvelle expérience pour tout le monde. Pour les joueurs, pour le staff, pour moi, pour la direction. On a souvent vécu de bons moments ces dernières années et ici, on en traverse un peu plus difficile. On est tous conscients qu'on a fauté. »

Mais cela ne remet pas tout en question. Et surtout pas la position de Felice Mazzù. « Est-ce que j'ai pensé à démissionner ? Cela fait 20 ans que je cravache pour être entraîneur en D1 et ce n'est pas une défaite 6-0 qui va me faire démissionner. Je travaille de la même manière depuis 4 ans et 8 mois et cela ne va pas changer. »

Le coach zébré comme les joueurs, qui se sont réunis ce matin à leur propre initiative, vont devoir se remettre en question. Comme leur ont demandé les supporters dans la nuit, au retour à Charleroi. « On comprend leur mécontentement », estimait Mazzù, qui a dialogué avec plusieurs d'entre eux. « Je tiens à m'excuser au nom du groupe et du staff pour cette prestation. Quand des supporters paient leurs places, la priorité et de se donner à 100 % pour eux. Et on va le faire dimanche où le plus important sera d'avoir un esprit de révolte. »