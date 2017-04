S’il était resté de marbre à Bruges sur le but égalisateur de Bedia, Felice Mazzù a laissé éclater toute sa joie hier soir.

"Je suis très content qu’on ait enfin pu décrocher cette première victoire dans ces playoffs. Cela soulage tout un club et mon équipe."

Ce qui réjouit Felice, c’est qu’il a enfin retrouvé les valeurs guerrières de son groupe. "Contre Zulte, le groupe a fait ce qu’il fallait. J’ai retrouvé ce sens du sacrifice qui nous avait fait défaut contre La Gantoise. On a retrouvé nos valeurs. Et lorsque Charleroi joue comme cela, il est capable de battre tout le monde."

Le Sporting est désormais quatrième. Et ce succès pourrait servir de déclic. "Il y a peut-être quelque chose de nouveau qui s’est créé ce soir. On a su réagir après un moment délicat. On vise forcément cette place européenne. Mais aujourd’hui, rien n’est acquis."