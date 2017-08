Un choc wallon pour la première place: voilà comment pourrait se définir le duel entre Mouscron et Charleroi, ce samedi. Si cela doit être relativisé par le fait qu’il n’y ait eu… qu’une journée de disputée jusqu’à présent, la victoire des Hurlus face à Ostende incite le Sporting à la méfiance.

"On a pu voir, dans cette rencontre qu’il y avait pas mal de qualité dans cette équipe de Mouscron", indiquait Felice Mazzù. "À commencer par leur gardien, prêté par Lille, qui a été très impressionnant face aux Côtiers. Il a montré beaucoup de technicité, d’assurance et de capacité d’anticipation. Mais c’est toute l’équipe qui a fait un gros match dimanche dernier. Pour conserver le zéro face à Ostende, il faut montrer des qualités d’organisation et d’envie. Et pour marquer contre eux, il faut de la qualité offensive. Bolingi d’ailleurs a mis un but extraordinaire, de la tête."

Côté Zébrés, la ligne d’attaque a également montré de belles choses face à Courtrai, samedi passé.

"On a marqué sur penalty, c’est vrai, mais un penalty fait partie intégrante d’une animation offensive. David Pollet l’a transformé et a montré durant la rencontre qu’il n’était jamais avare de courses et d’appels de balle. Quant à Chris Bedia, il s’est procuré une grosse occasion et a bien terminé le match. Dans les mouvements et dans les espaces qu’il occupait, il a été très intéressant."

De quoi faire de Charleroi le favori pour ce match ?

"Ils ont gagné contre Ostende et nous contre Courtrai. On n’est pas plus favori qu’eux. Ce n’est pas parce qu’on a terminé dans le Top 6 l’an dernier que nous sommes d’office les favoris. Chaque saison, on redémarre à zéro. On ne regarde donc pas le statut de l’année d’avant."