Mazzù confronté à la problèmatique des Belges

Charleroi

Le coach de Charleroi a donc repris 21 éléments pour défier Malines.

Histoire de ne pas se retrouver confronté à un souci au moment de coucher sur la feuille de match les noms de six joueurs (au moins) ayant la nationalité sportive belge, Mazzù a dû reprendre 21 éléments pour défier Malines. "C'est vrai que je dois toujours garder ce point du règlement à l'esprit au moment de sélectionner mon groupe. Et si je n'ai pas écarté certains joueurs de la sélection aujourd'hui, ce n'est absolument pas par facilité. Car c'est encore plus difficile de dire un garçon qu'il doit aller prendre place en tribune à quelques minutes du match, plutôt que la veille..."

En reprenant tout son groupe, Mazzù s'offre donc le luxe de remplacer un joueur qui pourrait se blesser lors de l'échauffement par un garçon de la même "nationalité sportive."

"On a déjà discuté avec la direction de cette problématique. On va la solutionner à l'avenir. N'oublions pas qu'il y a également quelques jeunes prometteurs qui frappent à la porte."

Après la défaite à Anderlecht, Charleroi veut renouer avec le succès à domicile. Malines est une équipe qui réussit généralement bien aux Carolos. Mais avec la récente arrivée de Yannick Ferrera au KaVé, les Zèbres ne savent pas forcément à quel type d'adversaire ils doivent s'attendre...

Suspendu: Tainmont (1/2).

Blessés: Baume, Marinos, Saglik, Stevance.