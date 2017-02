Vincenzo Ciuro est aux commandes dufruit d’un partenariat entreet la. Chaque lundi, Vincenzo accueille en studio des invités, des consultants et les experts de la DH pour débriefer le week-end foot.Pour cette 5e émission, Felice Mazzù était l'invité de marque de ce. Il a abordé la belle réussite carolo et la possible participation des zèbres au PO1 ! Et d'ailleurs, après une question de Damien Marcq, le coach carolo a promis de faire de son mieux pour arrêter de fumer... si Charleroi accroche le Top 6. Une séquence à retrouver dans la vidéo en tête d'article.

Rendez-vous tous les lundis sur DH.be et Proximus11.be/lgd pour le Grand Débrief !