La victoire glanée à Zulte Waregem, mardi (0-4), a permis à Charleroi de terminer sur une belle note, à la deuxième place, avec un superbe bilan de 42 points sur 63. C’est certain : les fêtes seront bonnes au Sporting. Et en cette période de cadeaux, Felice Mazzù a choisi La DH pour délivrer les siens à son staff et aux gens qui l’entourent au quotidien. Sous forme d’éloges et de remerciements.

"Lorsque j’ai reçu le Trophée Raymond Goethals, il y a un dizaine de jours, j’aurais bien aimé le tenir en main avec mon staff, pour le partager avec eux", précise, avec une pointe de regrets, le coach du Sporting. "Tout seul, il est impossible de réaliser le parcours que nous sommes en train de faire à Charleroi."

