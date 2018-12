Le Sporting reçoit le Racing Genk ce mercredi (20h45), en huitièmes de finale de Croky Cup, pour ce qui s'apparente à un des matches de l'année.

On le sait : Charleroi a fait de la Coupe de Belgique un objectif prioritaire depuis quelques années. Et cette saison, les éliminations précoces du Standard, d'Anderlecht et du FC Bruges ont donné encore plus d'espoir aux Zèbres. Mais lors du tirage au sort des huitièmes de finale, les hommes de Mazzù ont tiré Genk, la dernière toute grosse équipe engagée dans la compétition.

S'il y a un mois, cette rencontre semblait déséquilibrée, depuis lors, les choses ont bien changé. Et Charleroi est entré dans une dynamique très positive (12 sur 15 lors des 5 derniers matches). "Tout n'est pas parfait mais je sens que les joueurs sont dans de bonnes dispositions", expliquait Felice Mazzù en conférence de presse ce mardi. Mais le coach zébré a avoué avoir sursauté quand il a lu, via les déclarations de Dimitri De Condé, que Genk allait venir au Mambourg avec une équipe B.

"Il y a six ans, j'aurais dit tant mieux", explique le coach carolo. "Mais aujourd'hui, je réponds qu'il ne faut pas me prendre pour un con. Il n'y a pas d'équipe B à Genk. C'est une formation qui joue sur plusieurs tableaux depuis le début de la saison et qui a le noyau pour. Et croyez-moi : Genk veut tout gagner."

Cela passera par une qualification sur la pelouse de Charleroi, qui est privé de Riou (mollet) et Martos (ischios), blessés. Nicolas Penneteau sera donc titularisé dans les buts.

Pour rappel, les tickets pour cette rencontre sont en vente aux prix de 10 euros.